Предизвикателството "Кики" разтанцува Уил Смит на покрива на моста “Сечени” в Будапеща (Видео)

Да слезеш от движеща се кола, за да танцуваш, докато шофьорът кара бавно, и вместо да се фокусира върху пътя, заснема с телефона си движенията ви. Това е т.нар. предизвикателство “Кики” (Kiki Challenge на англ. ез.). То е вдъхновено от последната песен на рапъра Дрейк, в която пее “Кики, обичаш ли ме?”. Само за няколко седмици хиляди хора от Индия, Великобритания, САЩ, България и всяка точка на света слязоха от колите си и затанцуваха. Част от тях обаче останаха физически наранени.

Сред пострадалите е 18-годишната Ана Уорден. Решила да пробва новото онлайн предизвикателство, защото се занимава с танци.

“Последното, което

помня, е как отворих

вратата на колата”,

казва Уорден. В следващия момент се спънала и паднала, удряйки силно главата си. Момичето се съвзело чак в интензивното отделение. “Бъдете внимателни с подобни интернет мании. Може да изглеждат забавни и лесни, но в същото време са опасни”, казва Уорден.

Полицията е на същото мнение. Най-рискован е моментът, в който човек излиза от автомобила. Понякога скоростта не е достатъчно ниска, за да може безопасно да стъпи на тротоара. В други случаи, докато танцува, не обръща внимание на обектите наблизо и се

удря в стълбове или

дървета, а понякога

пада и в дупки

Родоначалник на предизвикателството Кики е комедиантът Шиги. Той публикува в социалните мрежи кратко видео, в което танцува на песента на Дрейк Do You Love Me. В клипчето изпълнява някои специфични движения. Трябва да се отбележи, че Шиги не танцува, слизайки от движеща се кола. Всъщност в цялото видео няма и следа от автомобил.

Уил Смит е царят на предизвикателството “Кики”. Той засне с дрон как изпълнява танца. Актьорът също не използваше автомобил. Той се качи на най-високата част на моста “Сечени” в Будапеща. “Няма начин това да е легално”, казва Смит в клипа, който публикува в социалните мрежи.

Певицата Сиера също изпълни предизвикателството “Кики”, но заедно със съпруга си Ръсел Уилсън, докато двамата са на меден месец в Кейптаун. При нея също няма движещ се автомобил. Тя и половинката ѝ просто излизат от спряла кола и започват да танцуват, без да излагат живота си на опасност.

Защо обаче хората са склонни да изпълняват това предизвикателство, рискувайки здравето и живота си? Ако се опитват просто да подражават на знаменитостите, би трябвало да не слизат от движещи се коли. В епохата на интернет потребителите на социалните мрежи са затрупани с информация, те искат нещо ново, нещо, което да ги развълнува.

Разковничето

понякога се крие

в опасността

Според Деймънд Сентола, професор в университета в Пенсилвания, предизвикателството “Кики” е популярно, защото съдържа идеалното количество риск. Има два основни елемента на опасност, които влияят на това колко “заразно” е едно социално явление в мрежата.

Първият е действителният риск от болка и нараняване, който кара хората да вземат телефона и да заснемат колко са смели, за да го покажат на другите. Вторият е свързан с реакцията на онлайн потребителите. Тя ще бъде много по-емоционална, ако видеото е опасно. Ако не е, може въобще да не му обърнат внимание, да не го споделят или изгледат докрай.

Анджела Доуб, преподавател по маркетинг в университета в Мелбърн, твърди, че хората “искат да се видят като част от поредния вайръл тренд, без да мислят за последствията, защото са твърде заеди да паснат в групата”. В интернет колкото повече се отличаваш, толкова по-малко последователи имаш. Затова, ако отворите профилите на звездите в социалните мрежи, ще забележите, че много си приличат. Пример са еднотипните снимки от морето, тази година е модерно да се щракнете яхнали голямо розово надуваемо фламинго.

Сара Гайтер, асистент по психология и неврология в университета “Дюк”, казва, че възхищението от приятели и последователи в социалните мрежи

увеличава

самочувствието и

чувството ни за

принадлежност към

дадена общност

“Въпреки риска, който крият много онлайн предизвикателства, когато толкова усърдно опитвате да се впишете в една общност, която е важна за вас, често жертвате критичното си мислене, което би ви подсказало, че дадено поведение е опасно”, казва Гайтер.

В XXI в. хората прекарват часове в интернет, опитвайки се да измислят най-забавния статус, да направят най-красивата си снимка или най-щурото и опасно видео. Целта е само една - да бъдат лайквани, коментирани и споделяни в социалните мрежи, да бъдат фейсбук или инстаграм звезди.