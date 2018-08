Певицата Меган Трейнър отложи издаването на третия си албум

Меган Трейнър отложи излизането на третия си студиен албум, защото била вдъхновена да напише повече нови песни, съобщи Контактмюзик.

Изпълнителката на хита "All About That Bass" отложи издаването на албума си "Treat Myself", който трябваше да се появи на пазара на 31 август. Тя поясни, че е вдъхновена да напише още нови песни след най-вълнуващата година в живота си, през която се сгоди за Дарил Сабара и бе съдия в телевизионното шоу "The Four: Battle for Stardom" заедно с Пи Диди, диджей Калед и Фърги, предаде БТА.

В записването на новия й албум участва цялото й семейство. "Всеки ден влизам в студиото заедно със семейството си - довери по-рано певицата. - Цялото ми семейство пее във всяка песен. Дарил също пее в песните, а в една от тях баща ми свири на пиано."

Меган поясни как почерпила вдъхновение от сегашния си любовен живот за песните в новия си албум. "Изминалата година бе сред най-вълнуващите в живота ми - каза тя. - Сгодих се за любовта на живота си Дарил,

работих заедно с Пи Диди, диджей Калед и Фърги в риалити шоу и пуснах 5 нови песни. Не мога да спра да композирам песни. Реших да отложа излизането на "Treat Myself", докато всичките ми проекти за нови песни не бъдат записани в студио. С нетърпение очаквам да видя дали те ще се харесат на феновете. Благодаря им за подкрепата."