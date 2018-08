Как да направим пътуването удобно и приятно

Шофирането до морето вече не е това, което беше - сега не е необходимо да се тръгва рано сутрин преди изгрев, а в колата задължително да има запаси от вода и храна.

Пътуването - не само към морето, а и в планината или в града, се превърна в приятно изживяване заради възможностите за отдих, вкусна храна, освежаващи напитки и качествени горива в бензиностанциите. Допреди известно време схващането за тях бе, че там може само да се сипе бензин и дизел, и нищо повече. Но сега бензиностанциите са се превърнали в истински комплекси, които предлагат многообразни услуги и стоки. В тях можете да спрете, за да презаредите, да си починете на терасата, да си проверите мейла, да хапнете качествена и вкусна храна, да се освежите с ароматно кафе. В последните години обновените търговски комплекси Shell, със стилния си интериор, просторни тераси и кътове за отдих, се превръщат в места, предлагащи не само енергия за колата, но и за пътниците. И допълнителни екстри, за да могат всички пътуващи да се почувстват по-добре, защото, по време на път, почивката и освежаването са особено важни, за да стигнем спокойно до крайната си дестинация. Но дори и да не сте поели на дълго пътуване, а се борите с трафика в града, хубаво е да знаете къде може да спрете за малко, за да презаредите батерията, и не само на телефона или колата.

Спирка за кафе

Ценителите на богатия вкус и аромат на истинското италианско еспресо ще бъдат очаровани от кафе-предложенията на Deli by Shell, новата марка за свежа храна и напитки на Shell. Тези, които искат да се освежат с кафе по път и за път, имат богат избор - еспресо, макиато или шоколадово капучино, са само част от предложенията. Защото ароматното италианско еспресо се предлага приготвено по собствена рецепта с първокачествени кафе-машини, с еднакво качество, независимо къде се намирате, и с вкус, който клиентите са избрали. Блендът на кафето е съчетание от най-добрите вкусове "Арабика" от Централна Америка и Бразилия и високоценените зърна "Робуста" от Индия и Централна Америка. Изисканата напитка се съчетава чудесно с вкусен десерт като енергийното барче Deli by Shell, а енергията става двойна и здравословна. В обновените търговски комплекси Shell, които разполагат с кътове за отдих и прохладни тераси, може да направите бърза среща в града, да проверите мейла или телефона си, да презаредите, и да продължите по пътя си доволен.

Хапва ви се нещо вкусно и свежо

Това, че сме на път не означава, че трябва да правим компромис с качеството, нали така? Почитателите на качествената храна по път и за път ще открият много възможности да заситят глада си в приятна и комфортна среда, с избор от различни прясно приготвени на момента и свежи сандвичи, и салати с марката Deli by Shell. Дали ще е вкусен сандвич с хлебче чабата и изобилие от четири вида сирена - италианска „Моцарела“, холандска „Гауда“, крем сирене и дресинг от синьо сирене, гарниран с прясна салата айсберг - без значение по кое време на деня, такова хапване ще ви зареди с енергия. Deli by Shell предложенията са намигване към пътешествениците - клуб-сандвич "Фетаки", приготвен от тосканско тост хлебче в комбинация от фета сирене, прясно цедено мляко, маслини и свежи домати, или „Ню Йоркър“ със сочно свинско в тъмен ръжен хляб, американска горчица и специална „Ементал“ майонеза. А за най-стриктните в пресмятането на калории подходящ е Deli by Shell „Бюти“ сандвичът с пуешко и пълнозърнесто хлебче. А ако искате нещо леко, в Deli by Shell има още здравословни и вкусни предложения - салати като класическата „Цезар“ с пиле или такава с фета и зеленчуци, завършена от билков дресинг и зехтин.

Какъвто и вкусен избор за хапване да изберете, не забравяйте да пиете и много вода. Дехидратацията може да доведе до дискомфорт по време на пътуване, затова най-добрия съвет е да се вслушвате в своето тяло и да се реагира на сигналите, че не се приемат достатъчно течности. Добър помощник срещу обезводняването са например прясно изцедените сокове и една свежа лимонада действа доста тонизиращо. Топлите чайове също имат вълшебно действие - предизвикват естествена реакция в организма, който започва да се охлажда по-бързо. Затова се смята за заблуда, че топъл чай не се консумира през лятото. Билкови чайове спомагат и при неразположение в колата. Малкото пакетче с ароматни билки може да е добър помощник в такава ситуация и да накара пътуващите да се отпуснат. Това е полезно особено за по-далечните дестинации, при които схващането от продължително стоене е почти неизбежно. С малки усилия и упражнения, макар и в колата, като леко раздвижване на раменете, глезените и врата, може да си спестите дискомфорта. По-ефективни обаче със сигурност са почивките. Дали ще са планирани предварително или не, спирането за 10-15 минути, кратка разходка и раздвижване носят нови сили.

И храна за душата

И след като сме се погрижили за тялото, да се погрижим и за душата – хубавата музика със сигурност е гаранция да стигнем до дестинацията си в добро настроение. Много изследвания показват, че слушането на музиката в колата може да повлияе на шофьорското представяне, затова, ако имате любим сет с музика, пуснете си я и се наслаждавайте. Ето една идея от нас за хубаво настроение – новото лятно парче на Орлин Павлов: „Пълно презареждане“. Песента, която е първи сингъл от албума "Още малко…", реализиран с партньорството на Deli by Shell, ще ви държи с приятна емоция и усмивка, докато официално стигнете до ваканционната точка. Това е сигурна формула, че придвижването ви ще мине леко и без значение дали е преди или след ваканцията или по пътя към работата, а добрата емоция ще ви държи жизнени и заредени с енергия.