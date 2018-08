Дрейк запази първото място в класацията на "Билборд" за сингли

Канадският рапър Дрейк за четвърта поредна седмица е начело в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли с парчето "In My Feelings", вдъхновило денс предизвикателство в интернет, съобщи сайтът на изданието.

По данни на Нилсен Мюзик за периода на отчитане сингълът на Дрейк е отбелязал 95,4 милиона стрийминга, след като две седмици по-рано постави нов рекорд. Тогава със 116,2 милиона едноседмични стрийминга "In My Feelings" подобри досегашното постижение от 103,1 милиона стрийминга за седмица на хитовото парче "Harlem Shake", отбелязано през 2013 г., предава БТА.

Второто място в чарта за сингли също остава непроменено спрямо предходната седмица и се заема от Карди Би, Бед Бъни и Джей Балвин с парчето "I Like It". Следва рапърът Сикснайн със сингъла "FeFe", записан в сътрудничество с Ники Минаж.

Челната петица в класацията Хот 100 се допълва от групата "Марун 5" със сингъла "Girls Like You", записан в сътрудничество с рапърката Карди Би, и диджей Калед с парчето "No Brainer" с участието на Джъстин Бийбър, Чанс дъ Рапър и Куаво.