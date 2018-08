Вицове за море

– Скъпи, сетих се как да икономисаме пари за морето!

– Как?

– Ми как... Ти няма да идваш.

*****

Мъж и жена пристигат на лятна почивка в хотел, рекламиран като спокойно място. Слизайки от колата, виждат група деца, които тичат пред хотела и издават неистови крясъци. Жената се обръща към управителя на хотела с възмущение:

– По телефона нали казахте, че тук няма да има никакви деца!

Управителят:

– Ми то това деца ли са бе, госпожо? Това са изроди!

*****

Слънце. Плаж. Почиващ мъж пита млада майка, седнала наблизо:

- Извинете, г-жо, това момченце, дето носи вода от морето с моята шапка, ваше ли е?

- Не, какво говорите?! Моето е онова, умното, което проверява дали телефонът ви работи под вода.

*****

На морето женски глас крещи от водата:

- Помощ! Потъвам! Помогнете! Не! Не! Не вие! Онзи русичкият!

*****

- Иване, жена ти говори ли много?

- Не млъква, бе! Като бяхме на море, чак езикът ѝ почерня!

*****

Гледам морето... виждам теб, гледам луната... виждам теб, гледам звездите... виждам теб... аре мръдни малко, мааа!

*****

Ако видите някого до кръста в морето да гледа замечтано хоризонта, да знаете, че не е романтик, а пикае.

*****

Просяк стои близо до храма и моли за милостиня. Един богат човек всеки път давал на просяка големи суми пари. И изведнъж изчезнал. Просякът се притеснява, чака. Няколко седмици по-късно отново се среща с благодетеля си.

– Къде изчезнахте? – попитал той тревожно.

– Ходихме с жена ми на море! – радостно отговаря богаташът.

– На море, значи?

– Да. На море.

– И това с моите пари!?

*****

Питат радио “Ереван”:

- Как се казват децата, родени девет месеца след море?

След кратък размисъл радиото отговорило:

- Морски дарове.

*****

Майка с дете се връща от почивка на море. Жената споделя впечатленията си от почивката.

- Да знаеш с колко много хора се запознах, даже имаше един герой от войната.

Детето, загадъчно:

- Абе, герой, герой, ама страхлив. Било го страх да спи сам и спеше при мама.

*****

Ресторант на морето. На масата идва сервитьорът, подават му 10 евро с думите:

- Посъветвайте ни! - сочейки менюто.

Сервитьорът поставя парите в джоба си и тихо казва:

- Бягайте!

*****

Сложих до ухото си раковина, за да чуя шума на морето. След 15 секунди оттам ми предложиха варена царевица.

*****

Допреди седмица на морето вместо бира и цаца сервираха греяно вино с пръжки.

*****

1942 година. Някъде в Северно море:

- Капитане, капитанеее, потъвамеее...

- Знам, моряко!

- И няма да направите нещо?

- Я изкарайте този идиот от подводницата!

*****

В морето се разразява силна буря. Жена подкрепя едва кретащия си съпруг, който страда от морска болест, и му казва:

- Погледни лицето на онази жена в ъгъла на каютата. Точно такъв цвят искам да бъде новото ми палто!

*****

- Искаш ли пясък, водичка, слънце...

- Да, мило, много искам! На море ли ще ме водиш?

- Не, на бетоновия възел търсят хора.

*****

- Комшу, да не ти е болно кучето? От три дена вие.

- Не е кучето, жена ми е. Иска да я водя на море.

*****

– Ало, Жоре, къде си, брат?

– На морето с едни чехкини! Отмъщавам на ЧЕЗ.

*****

В купето на влака за Бургас четирима мъже разговарят на тема “рога”:

- Най-големите рогоносци са лекарите! Постоянно дежурства, спешни случаи… и жените им… какво да правят!?

- Не, бе! Военните! Постоянно наряди, учения…

- Глупости, моряците са най-големите рогоносци! С месеци в морето.

- Ти какво ще кажеш? - попитали четвъртия, който седял умислен.

- Какво да кажа? Аз съм лекар… на боен кораб.

*****

– Много тактично намеквам на мъжа ми, че трябва да ме заведе на море!

– Как бе, Миме?

– Пета вечер си лягам с плавници и шнорхел.

*****

- Скъпи, чудя се какво да взема за почивката на морето, че като изляза на плажа, всички да ахнат?

- Вземи си ски!

*****

Стоят двама варненци на вълнолома и се любуват на морето. Изведнъж от водата се чуват викове:

- Help, help, help me, help!

Единият казва на другия:

- Виждаш ли, докато всички варненски деца се учат да плуват, тоя кретен е учил английски.

*****

Лятно благопожелание: “Да даде Господ здраве, да излезем малко в болничен за морето.”

*****

Разговор между приятелки на плажа:

- Защо стоиш толкова дълго в морето?

- Осолявам сланината.

*****

– Ванка, гаджето ми иска да я водя на планина.

– Разкарай я тая, тя след два месеца ще иска и на море.

*****

Борец водолаз с пълна екипировка върви някъде в центъра на Сахара. Среща керван и пита бедуините:

- Колко остава до морето?

- Около 3000 километра! - отговарят му.

- Егати плажа!

*****

- Вие сте толкова бледа. Трябва да отидете на лекар!

- Не, трябва да отида на море.