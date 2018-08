Мадона е щастлива с 6 деца, без съпруг

Кралицата на попа твори музика и обучава лекари в Малави

През 1919 г. от бедното италианско село Пачентро, област Абруцо, потеглят към Америка 18-годишният Гаетано Чиконе и 17-годишната Микелина ди Лулио. Като много съселяни двамата се надяват да намерят късмета си в земята на безкрайните възможности. Десетилетия по-късно се сдобиват с внучка Луиз Вероника Чиконе, която ще покори света с името Мадона. Въпреки че не говори езика на дедите си по бащина линия, тя

никога няма да

забрави произхода си

Още при първия си италиански концерт в Торино през 1987 г. Мадона се запознава с италианската си рода, която обича да поздравява и по време на тв предавания.

Мадона почете достойно Абруцо след опустошителното земетресение през 2009 г. в Акуила, който е само на десетина км от селото на дедите ѝ. Звездата дари на пострадалата зона 522 000 долара.

Мадона винаги се е чувствала италианка до мозъка на костите си. “И аз говоря чрез ръцете си, плача много, много съм страстна, имам лош характер и обичам хубавите обувки”, признава тя пред френския “Фигаро”.

Луиз Вероника се ражда на 16 август 1958 г. в Бей сити, Мичиган, в семейството на италианеца Силвио Чиконе и на Мадона Луиз Фортин, която е от френско-канадски произход. Певицата е трето от общо шест деца на двойката. Когато е едва петгодишна, Луиз Вероника е белязана завинаги от едно трагично събитие –

30-годишната ѝ

майка почива от рак

на гърдата. В последния стадий от болестта си Луиз Фортин признава на момиченцето, че ѝ остава още малко живот. Това разкритие го кара да се почувства изведнъж като по-възрастна и закрилница за братята си въпреки крехката си възраст. “Чувствах се по-силна от майка ми. Бях толкова малка и въпреки това тя изглеждаше детето в случая”, признава по-късно певицата.

“Забелязах нещо странно в устата на майка ми в ковчега. Трябваше ми време, за да разбера, че тя беше зашита. Видът на майка ми в отворения ковчег, едновременно спокоен и гротесков, ме преследва и до днес.”

Три години по-късно бащата на Мадона се жени за гувернантката им, от която има и други две деца.

На 19 г. Мадона заминава за Ню Йорк. Има 35 долара в джоба си и е принудена да спи на дивана у приятелка.

Тя е обсебена от идеята да стане звезда и започва като танцьорка в трупата на Алвин Ейли. Същевременно работи във верига за фастфуд, за да се издържа. Запознава се и с бъдещия си мъж Дан Гилрой, който я научава да свири на китара. Двамата по-късно написват серия успешни песни.

Мадона се снима във второстепенни филми, позира гола за списания. През 1983 г. има нов мъж до себе си – диджея Джон Бенитез, който я налага на пазара на денсмузиката с парчета като “Холидей”. Идва моментът на

Like a Virgin –

песента, която

я изстрелва

на световния небосклон като икона на музиката и еротиката. Следва периодът на новата Мерилин Монро. Мадона изпълнява хита Material Girl, преоблечена като покойната легенда. В резултат става глобален феномен и продава милиони дискове. Оттам нататък започва да жъне успех след успех, като всеки път налага нова визия. Публиката по света полудява по нея.

Мадона е не само певица и танцьорка, а и секссимвол. Тя интерпретира

всички възможни

ситуации и роли в

сексуалната сфера

- няма нещо, с което да не си играе пред публиката. Всичките ѝ хитове след това олицетворяват вижданията ѝ за секса в три измерения.

Междувременно Мадона среща актьора Шон Пен, с когото завърта луда любов, двамата се женят, но това продължава кратко. Певицата записва албума Like a Prayer, с който си докарва море от религиозни полемики. Но най-вече Мадона става мениджър на самата себе си, тя е жена с изключителен нюх към бизнеса. През 1992 г. подписва договор за $ 60 млн. с “Тайм Уорнър”, с която създава свой етикет – Maverick, който по-късно продуцира рояк други звезди.

Мадона е във вихъра си и в киното. Играе във филми на Уди Алън, Пени Маршал, въплъщава се в Ева Перон в “Евита” (1996) на Алън Паркър, за чиято песен You Must Love Me

печели “Оскар”,

и създава дори собствена филмовa къща, Siren Films. Не спира да провокира – и чрез публикуването на фотографска книга, в която позира гола на границата на порнографията.

По време на кариерата си, която продължава и до днес, Мадона продава над 350 млн. диска в света - световен рекорд, който я в превръща в кралица на поп музиката.

В личния си живот звездата също не намира лесно покой. Днес тя е майка на 6 деца, 4 от които осиновени. От мимолетната ѝ връзка с Карлос Леон, неин личен треньор, се ражда през 1996 г. Лурдес Мария. Две години по-късно Стинг я запознава с британския режисьор Гай Ричи. Двамата се женят и през 2000 г. имат син Роко. Няколко години по-късно Мадона осиновява две деца в Малави – Дейвид Банда и Мърси Джеймс, днес на 12 г.

Мадона се развежда с Гай Ричи и за 3 г. е обвързана с френски балетист. През 2016 г. осиновява близначките Стела и Естер, днес петгодишни, с което децата ѝ стават 6, колкото на майка ѝ Луиз Фортин.

Днес Мадона няма официално мъж до себе си.

Целият ѝ живот се

диктува от децата ѝ

Заради страстта на сина си Дейвид по футбола тя решава да премести семейството си в Европа. Колебае се между Торино, където е академията на “Ювентус”, Барселона и Лисабон. “Барселона е фантастичен град, Торино ми харесва, ама не е подходящ за деца, изглежда направен за интелектуалци. Затова отидох в Лисабон, който ми изглежда най-добрият избор”, разказва звездата пред италианския “Вог”.

“Открай време твърдя, че Португалия се командва от трите “ф” - футбол, фадо и Фатима”, обяснява Мадона решението си да заживее в Лисабон. Много от известните приятели на Мадона я определят като перфектната приятелка.

Страстта ѝ по изкуството е истинска и дълбока – гледа непрекъснато фотографии, филми, картини, обожава Фрида Кало. Не познава страх, не се плаши и от болката, не се оплаква никога въпреки всичките си фрактури и операции. Нейните песни са реално отражение на емоциите ѝ. Не умее да готви, но като италианка обича да си похапва добре. Пие червено вино и коктейли.

Рождения си ден

ще прекара в Малави,

където благодарение на нейната фондация преди година беше открита детска болница. “Отидох навремето в тази страна заради големия брой деца, останали сираци заради СПИН. След 13 г. разбрах кой е най-ефикасният начин да помогнеш – местните хора да се изучат за лекари, хирурзи, сестри. Образованието и медицината са основните сфери, в които хвърлям енергията си.”

Мадона казва, че е най-щастлива, “когато твори чрез музиката, когато пише и се изразява, когато е близо до природата, язди кон на плажа и солта от океана брули лицето ѝ”. И още: “Когато играя с децата си и ги слушам как се смеят – тази радост не бих я заменила с нищо”.