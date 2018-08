Стиви Уондър и Джеси Джексън посетиха болната Арета Франклин

Соул изпълнителят Стиви Уондър и борецът за граждански права Джеси Джексън посетиха тежко болната Арета Франклин, Кралицата на соул музиката, предадоха Асошиейтед прес и ДПА.

Бившият съпруг на соул легендата Глин Търнман също пристигна в дома й в Детройт. Понастоящем Арета Франклин е на легло и е заобиколена от членовете на семейството й. Много знаменитости отправиха молитви за здравето на 76-годишната соул прима, след като се разбра а, че тя е тежко болна. Сред тях личат имената на Марая Кери, Род Стюарт, Чака Кан, Джей Зи, Бионсе, Миси Елиът и др., предава БТА.

Детройтската църква, в която баща е бил пастор и в която тя е пяла като дете, също организира служба за нейното оздравяване. Франклин, станала известна с хитове като "Respect" "Chain of Fools" и "I Say a Little Prayer",

е носителка на 18 награди "Грами". Тя обяви оттеглянето си от музикалната сцена през месец февруари 2017 година.