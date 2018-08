Пол Маккартни за новата си песен: Любовна, но от по-похотливо естество (Видео)

Пол Маккартни, човекът, който навремето написа в съавторство Джон Ленън хита "I wont to hold your hand" /Искам да държа ръката ти/, днес демонстрира по-безцеремонно отношение към любовта, предава Асошиейтед прес.

Сър Пол пусна в сряда новия си сингъл "Fuh You", в която главния рефрен "I want to fuh you" колкото и да е преиначен, все пак има явна сексуална конотация, предава БТА.

Седемдесет и шест годишният бивш член на "Бийтълс" описа новото си парче като "любовна песен но от по-похотливо любовно естество".

Сингълът беше пуснат в дигиталните и стрийминг платформи, без да се притеснява, че може да има проблеми с излъчванията й по радиата. Песента ще бъду вклбючена в предскоящия нов албум на Маккартни, озаглавен "Egypt Station".