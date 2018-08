Албуми и песни на Арета Франклин оглавиха чартовете след новината за смъртта й

Албуми и песни на Арета Франклин оглавиха чартовете след новината за кончината й, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Албумът "30 greatest hits" се изкачи на първо място в класацията iTunes, като детронира новия албум на Ники Минаж, а парчето "Respect" достигна номер 2 в класацията за сингли.

Въпросните класации проследяват дигиталните продажби и се актуализират по няколко пъти на ден. Други парчета на Арета също са в топ 40, сред които "Say a little prayer", "Chain of fools", ''You make me feel like a natural woman"' и др.