Рапърът Ту Чейнз се ожени за дългогодишната си партньорка Кеша Уорд в Маями, съобщи Контактмюзик.

На сватбата в бившето имение на Версаче "Вила Каса Касуарина", което сега е луксозен хотел, освен семейството на младоженците присъстваха техни известни приятели, като Лил Уейн, Кание Уест и съпругата му Ким Кардашиян Уест, Алиша Кийс, Суиз Бийтз.

Младоженците, които имат три деца на възраст от две до седем години, казаха обетите си под погледа на бял тигър, нает от рапъра за церемонията, предава БТА.

Кеша вървя до олтара под звуците на песента на Джон Леджънд "All of Me". Тя избра булчинска рокля в стил русалка. За приема заложи на червена рокля, а 40-годишният младоженец смени черния смокинг със златист блейзър.

Ту Чейнз направи предложение за женитба на Кеша на бала на Института по костюмите в музея "Метрополитън" през май. Той демонстративно падна на едно коляно на червения килим на стълбите, за да я помоли да стане негова съпруга, като й подари пръстен с голям диамант. Той й е правил предложение за женитба и през юни 2013 г., но тогава така и не сключиха брак. Негов приятел е казвал, че понеже двамата са заедно от толкова отдавна и имат три деца, Ту Чейнз нарича Кеша своя съпруга, без да са женени.