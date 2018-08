Ариана Гранде се просълзи, когато си спомни за трагедията в Манчестър (Видео)

Певицата Ариана Гранде все още се просълзява, когато си спомня за атентата след нейния концерт в Манчестър, предаде Асошиейтед прес. В интервю тя каза, че "терористите искат хората да са изплашени".

Според нея онези, които само са чули за атентата от май 2017 г., бързо да се възстановили, но за другите и за нея самата, които са го преживели, предизвикателството е да не се оставят да бъдат победени от страха, предава БТА.

В петък излезе новият албум на певицата, озаглавен Sweetener. В него има песен, посветена на оцелелите от атентата в Манчестър, озаглавена Get Well Soon. В атентата в Манчестър бяха убити 22 души.

В интервюто Ариана Гранде говори и за годеника си Пийт Дейвидсън. Тя каза, че се надява да се ожени до пет години и че би и се харесало вероятно да има три деца.