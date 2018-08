Джордж Езра отново оглави британската класация за сингли с хита "Shotgun", след като четири седмици отстъпваше първенството на Дрейк, съобщи Прес асосиейшън.

"Shotgun" е най-стриймваната и сваляна от интернет песен през седмицата. Тя оглавяваше британската класация и през юли две седмици, предава БТА.

Дрейк остана на второ място в британската класация за сингли с парчето "In My Feelings". Следва диджей Калед с "No Brainer", в която пеят също Джъстин Бийбър, Чанс дъ Рапър и Куейво.

В класацията за албуми саунтракът към музикалния филм "Mamma Mia! Отново заедно" запази първото си място. На второ място е саундтракът към друг мюзикъл - "Най-великият шоумен". Дрейк заема третото място със "Scorpion", а Джордж Езра е четвърти със "Staying at Tamara's".