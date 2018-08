Рапърът Травис Скот запази първото си място в класацията на "Билборд" за албуми

Рапърът Травис Скот оглави за втора поредна седмица класацията Топ 200 на "Билборд" за албуми с "Astroworld", съобщи сайтът на изданието.

От "Astroworld" на Травис Скот по данни на Нилсен Мюзик за отчетния период са продадени 205 000 албумни единици, два пъти по-малко от предишната седмица, когато за първи път оглави класацията Топ 200 на "Билборд", предава БТА.

Второто място зае Ники Минаж с "Queen". Албумът на Дрейк "Scorpion" слезе на третото място. На четвърто място в класацията Топ 200 на "Билборд" е рапърът Трипи Ред с дебютния си албум "Life on a Trip". Пост Малоун слезе на пето място с "Beerbongs & Bentleys".

Албумът на Арета Франклин "30 Greatest Hits" зае седмото място в класацията Топ 200 на "Билборд" след смъртта й на 16 август. Това е най-високото й постижение от 46 години. През 1972 г. албумът й "Amazing Grace" зае отново седмо място.

Арета Франклин е достигала два пъти до второто място в класацията на Билборд за албуми с "I Never Loved a Man the Way I Love You" (1967) и "Aretha: Lady Soul"(1968).