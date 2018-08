"Хавана" на Камила Кабело е видео на годината на наградите на MTV (Снимки)

Музикалният клип на песента на Камила Кабело "Havana" взе престижната награда за най-добро видео на церемонията по раздаване на видео музикалните награди на MTV, предадоха световните агенции.

Тридесет и петата церемония на телевизионния музикален канал за награждаване на видеоклипове се състоя в нюйоркския "Рейдио сити мюзик хол", предава БТА.

Двадесет и една годишната кубино-американска изпълнителка Кабело получи тази година 5 номинации. Освен най-престижната награда, тя грабна и статуетката в категорията "най-добър изпълнител на годината".

Този сезон по брой номинации водеше американската рап-изпълнителка Карди Би с цели 12. Пет от тях рапърката делеше с певеца Бруно Марс за съвместната им работа над клипа "Finesse". В крайна сметка Карди Би грабна призове в три категории, в това число и за най-добър нов изпълнител. Също тройна победа ознаменува популярният в САЩ рапър Чайлдиш Гамбино със своя клип "This is America", който беше отличен в техническите категории.

Като голямо разочарование се счита представянето на съпружеския дует на певицата Бионсе и съпругът и Джей Зи. Техният клип "Apeshit" претендираше за отличия в осем категории, но получи само две статуетки в технически категории.

Наградата за най-добро поп видео отиде при Ариана Гранде за композицията "No Tears Left to Cry". В категорията за най-добро рок видео бяха отличени "Имаджин дрегънс" за клипа "Whatever It Takes". В категорията за хип-хоп видео победителка стана Ники Минаж с клипа "Chun Li".

На 3-часовата церемония беше отдадена почит на наскоро починалата Кралица на соул музиката Арета Франклин. Мадона, която чества своята 60-годишнина в деня на кончината на соул примата, заяви, че изпълнявайки акапелно хита на Франклин "You make me feel like a natural woman" по време на прослушване в Париж, е дебютирала музикалната й кариера.

"Арета ме доведе дотук. И знам, че тя е повлияла на много хора, присъстващи в тази зала!. Благодаря на Арета, че ни даде силата и R-E-S-P-Е-C-T", изтъкна Мадона, позовавайки се на известния хит на Франклин, като приключи изявата си с "Да живее Кралицата!".

Според Ройтерс, представянето на Мадона на церемонията не е било на нужното ниво. Тя не е показала дължимото уважение към паметта на Франклин, като себично е говорила предимно за себе си, отколкото за Кралицата на соул музиката.