Три песни на Майкъл Джексън се оказаха ментета (Видео)

Три песни от албума "Michael", излязъл година след кончината на Краля на попмузиката, се оказаха ментета, съобщава сайтът EDM.com.

Фалшификатите от издадената от "Сони мюзик" посмъртна тава носят заглавия "Breaking News", "Keep Your Head Up" и "Monster". Те били записани от имитатора на Майкъл Джексън - Джейсън Малачи, информира БТА.

Съдебният процес по случая, в който ответници бяха "Сони мюзик" и още две лица, започна през 2014 година. Тогава фенка на Джако подаде колективен иск във Върховния съд на окръг Лос Анджелис. При продължилата дълги година съдебна сага, на финалния й етап призованите на съд не можаха да дадат убедителни доказателства, че в записите е участвал Майкъл Джексън. Трима съдии ще се произнесат окончателно по случая в срок от 90 дни.

Една седмица след дебюта си, тавата "Michael" продаде 228 хиляди копия, припомня порталът.