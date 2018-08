Малка репортерка обсипа Григор с комплименти: От най-сладките си на турнира (Видео)

Докато Григор Димитров се готвеше за първия си мач на US Open срещу Стан Вавринка тази вечер, той намери време и за едно необичайно интервю в Ню Йорк, съобщи Нова телевизия.

Димитров отдели няколко минути за специален разговор с дете репортер. Той си поговори и посмя с малката Брена Шерман.

От нетипичното интервю стана ясно, че Гришо не само се справя с пеенето и тениса, но е и добър танцьор. Любимата му песен е "I Want It That Way" на Backstreet Boys. Малката дама успя да направи комплимент на българския тенисист, с което го разсмя искрено.

"Вие очевидно сте едно от най-сладките момчета на турнира и сте печелили много мачове", коментира малката Брена. На въпрос дали обича славата, Гришо сподели, че обича да побеждава.