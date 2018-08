Ариана Гранде оглави класацията на "Билборд" за албуми

Ариана Гранде оглави класацията Топ 200 на "Билборд" с албума "Sweetener", съобщи Контактмюзик.

Това е третият албум на Ариана Гранде, който оглавява американската класация. Първият беше "Yours Truly" през 2013 г., а вторият - "My Everithing" през 2014 г.

От "Sweetener" бяха продадени общо 231 000 копия, от които 127 000 в традиционен формат. Той зае второ място по продажби сред певиците за 2018 г. след "Invasion of Privacy" на Карди Би, предава БТА.

Водачът в класацията Топ 200 на "Билборд" от предишните две седмици Тарвис Скот слезе на второто място с "Astroworld". Трета е Ники Минаж с "Queen". Челната петица допълват "Scorpion" на Дрейк и "Beerbongs & Bentleys" на Пост Малоун.