Рекорд на Ед Шийран - първият певец с 3 хита за по година в класацията за сингли на САЩ

Ед Шийран стана първият солов изпълнител с три хита, които се задържаха по цяла година в американската класация за сингли, съобщи WENN (Уърлд ентъртейнмънт нюз нетуърк).

"Perfect" е в класацията Хот 100 на "Билборд" 52-ра седмица. Това е 61-ият хит в 60-годишната история на класацията, останал цяла година в нея, предаде БТА.

Третият сингъл от албума ":" (Divide) на Ед Шийран оглавяваше класацията Хот 100 шест седмици през декември и януари. Той е още в топ 20.

Ед Шийран обаче има да догонва абсолютния рекордьор - групата "Имеджин дрегънс", чийто хит "Radioactive" се задържа в американската класация за сингли 87 седмици от 2012 г. до 2014 г.

Останалите два сингъла на Ед Шийран с едногодишно присъствие в класацията Хот 100 са "Shape of You" - 59 седмици и "Thinking out Loud" - 58 седмици.