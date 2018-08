Коцето Калки се ожени с концерт, кумува му Момчил от “Медикус”

Шафер на певеца зъболекар и любимата му Мартина е 7-годишният им син Теодор

Костадин Георгиев - певецът зъболекар, много по-известен като Коцето Калки, мина под венчило на 26 август заедно с красивата си избраница Мартина.

“Отдавна бяхме решили, че трябва да се оженим, но в последните един-два месеца избрахме датата.” Сватбата е на 26 август, защото било пълнолуние и било свободно на остров Света Анастасия. Мястото също не е случайно.

“От една страна, е красиво и нестандартно, а от друга, Мартина е от Бургас, островът е част от Бургас. А и от няколко години ни бяха поканили да направим концерт там и решихме да го съчетаем със сватбата и пълнолунието. Някак си всички знаци се събраха в една точка. Звездите се събраха”, обяснява Калки. Кумове на семейството станали Ани и Момчил Колеви (Момчил от “Медикус” и дуета Дони и Момчил - б.а.).

Най-силният импулс за тази сватба обаче дошъл наскоро по време на сватбата на приятели на Калки. Тогава певецът получил предизвикателство следващата сватба да е неговата.

“Това беше един от катализаторите. Имаме приятел, който преди няколко месеца се ожени, и това ни даде тласък и вдъхновение да го направим точно през лятото. Мобилизирахме се, защото организацията дори и само на концерта на острова е свързана със сериозна логистика. Знаете, че има корабчета, които плават натам. Три дни преди това беше забранено плаването, имаше бурни ветрове, някои неща бяха рискови, но в крайна сметка всичко мина перфектно", разказва щастливият младоженец.

На сватбения концерт младоженците представят и съвсем нова песен, която записали преди време. Парчето се казва “Къде отива любовта”, а двамата нарочно избират премиерата му да бъде в сватбения ден. Тогава снимат и клип с дрон на остров Света Анастасия и други места от Черноморието. “Другата седмица ще представим видеото за първи път пред телевизионната публика”, казва певецът. В клипа няма да има кадри от сватбата, но ще присъстват такива от концерта преди голямото “да”. “Във видеото все пак има сюжет, който не е свързан със сватбата”, допълва той.

Кадри от сватбата обаче ще може да се видят от феновете на певеца.

“Спектакълът бе заснет със супер ейч ди качество и ще бъде направен на филм, който също ще се казва Great Love Duets. Там ще влязат и кадри от сватбата”, казва Калки.

След концерта само най-близките остават на острова за сватбения ритуал, купонът след който продължава почти цялата нощ.

“С Мартина останахме още една нощ сами на острова”, обяснява Коцето Калки.

Междувременно младоженците правят и албум с любовни песни. “Записахме го в много кратък срок. Казва се Greatest Love Duets, като в този албум сме включили може би най-известните любовни дуети от филми. Например Summer nights от филма “Брилянтин”, Time of my life от “Мръсни танци”, Spend my lifetime loving you - от “Зоро” - общо 10 песни.

Първият сватбен танц на новото семейство обаче не е на парче от албума.

“Беше на песен, която визирахме да запишем. Ще бъде като продължение на този албум. Планираме да направим поредица от Greatest Love Duets, тъй като първият диск ще бъде от филми, вторият - с малко по-съвременни песни, както е например Perfect на Ед Шийрън.” Песента на Шийрън била изборът на Калки и Маргарита за първия им сватбен танц.

Синът им - 7-годишният Теодор, става главен шафер на сватбата на родителите си. Приема много отговорно ролята си и дори помага в подготовката. Малкият Теодор всъщност има опит, тъй като е участвал в предишни концерти на родителите си като конферансие.