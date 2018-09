Корейският поп победи Лейди Гага

Всеки ден до емблематичния за София ЦУМ в 17 часа се събират близо 30 младежи. Свързват малки тонколони с телефоните си, пускат корейска музика и танцуват в пълен синхрон, като следят отраженията си в стъклените витрини на магазина. Те не са обикновени танцьори, а почитатели на корейската поп култура и се наричат кей попъри. Ще ги познаете по изрусените вдигнати нагоре коси, широките тениски, вързаните на кръста ризи и впитите дънки.

“Кей попът в България с всяка година събира все по-голяма популярност. Живея във Великобритания и там хората даже не знаят какво е това нещо”, казва Павлина Митрева, позната в средите на кей попърите с псевдонима Лу. Тя е сред първите у нас, които започват да популяризират корейската поп култура.

Преди 8 години с две нейни приятелки основава групата Mаsters of Disaster. От единствени, които правят хореографии на корейски поп песни, стават една от 30-те кей поп групи в София.

“Забелязвам, че

все повече момчета

започват да се

занимават с

корейски поп”,

добавя Павлина. Дори едни от най-добрите танцьори в момента са от момчешката банда Toxic. Те са първите български кей попъри, които ще се конкурират на една сцена с групи от целия свят. Заминават за Южна Корея на 24 септември и ще се обучават и състезават там в продължение на 14 дни, а голямата награда, за която ще се борят, е 15 хил. долара. Престоят и разноските им се поемат изцяло от корейското правителство, което води силна политика в подкрепата на разпространението на кей поп културата.

Момчетата от Toxic получават възможността да заминат на голямото състезание, след като печелят два кръга на състезанието Go to Korea K-POP World Contest. То се организира всяка година от корейското посолство в България. Същото състезание се прави във всяка държава, в която Южна Корея има свое посолство. Сред победителите се излъчват 20 групи, които заминават за родината на кей попа. “Там участват в международно състезание и имат седмица обучение. Налага им се и да пеят, и да танцуват. Реално състезанието е правене на кавъри на известни корейски поп песни. Нещо като в предаването “Като две капки вода”, обяснява Митрева.

Нейната група Mаsters of Disaster печели 5 поредни пъти първо място на турнира, който се организира от корейското посолство в България. Дори в една от годините тя и съотборниците ѝ съдийстват.

До 15 септември репетициите до софийския Централен универсален магазин ще са интензивни. Причината е фестивалът в Интер Експо Център Aniventure Comic Con на 15 и 16 септември.

Преди време сборно място за българските кей попъри е НДК, но заради стила си на обличане

стават жертва

на хомофобия

“Много често ултраси нападаха момчетата, защото приличат на гейове. Всяко сбиване прекъсва репетициите и после коства месеци възстановяване, затова вече от година и повече се преместихме до ЦУМ”, казва Павлина Митрева-Лу.

В световен мащаб кей поп културата е индустрия за милиарди. За 2016 г. Южна Корея отчита

4,7 милиарда долара

приходи от продажба

на албуми,

концертни билети

и фен артикули

Това е два пъти повече в сравнение с 2013 г. За бързото разрастване на индустрията може да се съди по данните на ютюб. Гледанията на видеата на най-известните 200 корейски поп изпълнители са се утроили за последните 5 години. Статистика от 2016 г. показва, че клиповете им са гледани над 24 милиарда пъти, като 80% от зрителите са чужденци, а не корейци.

Вълната на корейската поп култура залива САЩ. Страницата на една от най-известните момчешки корейски групи BTS е по-посещавана от страницата на звезди като Лейди Гага и Селена Гомес. Същата бой банда постави рекорд тази седмица. Песента им Idol стана най-гледаното видео в ютюб за 24 часа. За едно денонощие парчето натрупа над 45 млн. гледания и така победи рекорда на Тейлър Суифт с песента ѝ Look What You Made Me Do. Две седмици по-рано BTS се превърна в първата корейска група, която оглавява класацията на списание “Билборд” за топ 200 най-популярни албума.

Много хора свързват корейката музикална култура с една определена песен - Gangnam Style. През 2012 година тя направи певеца PSY интернет сензация. За кратко време песента се превърна в най-популярната онлайн и към момента има над 3,2 млрд. гледания в ютюб. “Когато се появи Gangnam Style и стана толкова известна, никой кей попър не се радваше. Никой от нас не харесва PSY и никой не иска да ни асоциират с него”, казва Павлина Митрева.

Милиони фенове и милиарди приходи, но тези големи числа изискват още по-големи усилия и дори лишения. Тъмната страна на корейската поп култура не остава скрита. В Южна Корея има 3 големи продуцентски компании, които всяка година изкарват новите си музикални лица и контролират големия пазар до най-малкия детайл. “В Южна Корея

има училища

за кей попъри

Вземат ги от 10-годишна възраст и ги учат да танцуват, пеят и как да се държат на сцена”, разказва Павлина. Тези, които дебютират обаче, са малцина в сравнение с големите групи ученици. Най-често новите звезди изгряват на около 16-годишна възраст. Оттам нататък животът им става притежание на продуцентските компании. За това пише в поредица статии на “Би Би Си”. “Карат ги да сключват договори, в които много ограничават певците. Освен това получават нищожни пари, защото трябва да изплатят училището за кей попъри. Цялото обучение им се поема от продуцентската компания и докато си платят всичко, минават години”, казва Лу. Например обучението на една от женските групи “Гърлс Дженерейшън” е струвало на компанията “Ес Ем Ентъртейнмънт” общо 21 млн. долара.

Едно от строгите ограничения, заложени в договорите, е да не ползват социалната мрежа. “Някои могат да си направят само туитър или инстаграм”, добавя Митрева. Особени са изискванията и към промяната на външния вид. Телосложение, облекло и прически са изцяло в ръцете на продуцентите. Често се изисква на някои от певците да се извършат пластични операции. Нежни скули, малка брадичка, чипо носле и големи изразителни очи са сред задължителните белези, за да станеш кей поп звезда. “В Южна Корея е много развита пластичната хирургия”, казва още Лу.

Определено най-голяма част в кей попа заемат танците. Те се отличават с прости, но динамични движения и идеален синхрон. Често американски хореографи работят с корейски групи за техните турнета. “Синхронът им е уникален. Това е така, защото

членовете на

групите са

постоянно заедно

Много от тях живеят заедно и се познават още от училището за кей поп”, казва Павлина Митрева. А кога идва време на корейските звезди да залязат? При момчешките групи това обикновено се случва до 30-ата годишнина. Причината е казармата, която всеки мъж трябва да мине, преди да е навършил 30 г. “Казармата им продължава 2 години. След като влязат, често се разпадат и повече никой нищо не чува за тях”, казва танцьорката и дава пример с певеца Чонг Джи, по-известен като Би Рейн. Освен че пее, той пише текстове на песни, танцува, продуцира и актьорства. От 2002 до 2014 г. се снима в 16 филми и сериали, сред които американски и китайски, и издава 8 албума. Заради казармата обаче в последните 4 години кариерата му е в застой.