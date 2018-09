Пол Маккартни пуска в продажба 17-ия си солов албум

Бившият член на "Бийтълс" Пол Маккартни, една от последните легенди на поп музиката, пуска в продажба 17-ия си студиен албум "Egypt Station", очакван с огромен интерес от феновете и музикалната критика, предаде Франс прес.

Седемдесет и шест годишният сър Пол се завръща с най-амбициозната си творба след великолепната тава "Chaos and Creation in the Backyard", излязла през 2005 година. Която дължеше успеха си както на своя създател, така и на продуцента Найджъл Гудрич, известен с партньорството си с "Рейдиохед", предава БТА.

Този път Маккартни прибягна до услугите на американеца Грег Кърстин, човекът, изковал успехите на Адел, Лиъм Галахър и "Фу файтърс". Кърстин е запазил непокътната креативността на бившия член на Ливърпулската четворка, която е невероятна за неговата възраст.

За феновете на "Бийтълс" "Egypt Station" ще бъде една приятна изненада, тъй като в нея ще могат да открият познатия почерк на Ливърпулската четворка. Това се отнася в най-голяма степен за песните "Fuh You", "Do it Now" и "Hunt You Down Naked Clink".

Друг връх в албума можем да открием в края на музикалното пътешествие със 7-минутната композиция "Despite Repeated Warnings", в която има четири отличаващи се мелодии.

За отбелязване е и нежната балада "I Don't Know", която според признанието на Маккартни е любимото му парче в албума.