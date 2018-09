Пол Маккартни изнесе изненадващ концерт в нюйоркското метро (Видео)

Хора, които ползват нюйорското метро, имаха специално преживяване на станцията "Гранд сентръл", предаде Асошиейтед прес.

Пол Маккартни бе ангажирал за себе си част от метро станцията, за да изнесе концерт, който можеше да бъде видян единствено в интернет. Ползвателите на метрото не можеха да го видят, но можеха да чуят 24-те песни, които обхващат над 50-годишен период от историята на поп музиката. Зад черните завеси пред сцената бяха допуснати единствено специално поканените за събитието знаменитости, сред които Джон Бон Джоуви, Мерил Стрийп, Ейми Шумър, Кейт Мос, Крис Рок, Стив Бушеми, Джими Фалън и Шон Ленън - синът на Джон Ленън, информира БТА.

Събитието целеше да промотира новия албум "Egypt Station" на Пол Маккартни. Седемдесет и шест годишният бивш бийтъл изпълни известни хитове на легендарната четворка от Ливърпъл, включително "Let it Be", "Can't Buy Me Love", "A Hard Day's Night" и "Lady Madonna", песни, записани заедно с групата му "Уингс", като "Hi Hi Hi" и "1985", и три композиции от новия си албум.