Джон Леджънд, Андрю Лойд Уебър и Тим Райс с четирите най-престижни награди в шоубизнеса

Мюзикълът "Исус Христос суперзвезда" на телевизия Ен Би Си спечели награда "Еми" за най-добро вариететно предаване на живо и така звездата му Джон Леджънд, композиторът Андрю Лойд Уебър и либретистът Тим Райс станаха лауреати на четирите най-престижни награди в шоубизнеса "Оскар", "Еми", "Грами" и "Тони", предаде Асошиейтед прес.

Тримата творци получиха наградата като съпродуценти на мюзикъла.

Лойд Уебър и Райс вече имаха награди "Тони" ("Евита", "Булевардът на залеза"), награди "Грами" ( "Котките", "Евита"), и "Оскар" за песента "You Must Love Me" от "Евита", предава БТА.

Джон Леджънд е лауреат на 10 награди "Грами", а през 2015 г. получи "Оскар" за песента "Glory" от филма "Селма". Миналата година спечели "Тони" като съпродуцент на пиесата "Jitney". Джон Леджънд е сред номинираните и за актьорски награди "Еми" с ролята си на Исус в мюзикъла.

Леджънд, Лойд Уебър и Райс са 13-и, 14-и и 15-и в клуба на носителите на четирите най-престижни награди в шоубизнеса. С такова постижение са също Робърт Лопес, Одри Хепбърн, Мел Брукс, Рита Морено, Майк Никълс, Упи Голдбърг. Лопес, авторът на "The Book of Mormon" и "Frozen", получава този статут на 38 години и все още е най-младият сред лауреатите и на четирите награди. Леджънд е на 39 години.

"Исус Христос суперзвезда" спечели награди "Еми" и за сценография, осветление, техническа режисура и звуков мишунг.