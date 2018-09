Иги Поп прехвърли имение за 4,1 млн. долара на съпругата си

Робърт Редфорд се сбогува с актьорството на кинофестивала в Торонто Робърт Редфорд се сбогува с 50-годишната си актьорска кариера, представяйки филма си "Старецът и пистолетът" ("The Old Man and the Gun") на кинофестивала в Торонто, предаде Ройтерс.