Елтън Джон изнесе втория концерт от прощалното си турне "Yellow Brick Road" във Филаделфия заедно с 6-членната си банда, съобщи Асошиейтед прес.

Близо 3-часовото шоу започна с песента "Bennie and the Jets", като певецът си акомпанираше на пиано. Той събра много аплодисменти в края на изпълнението й в "Уелс Фарго сентър". Елтън Джон отбеляза, че шоуто му бележи годишнина, тъй като за пръв път пял във Филаделфия през септември 1970 г., предава БТА.

Турнето му започна миналия уикенд с концерт в Алънтаун, Пенсилвания, на около 100 км от Филаделфия. То включва 300 шоута на 5 континента и ще продължи до 2021 г.

Певецът носеше черен блейзър със златиста украса, създаден по поръчка от "Гучи", червени очила с украса от кристали и обеца на дясното си ухо. Той изпълни двадесетина песни, сред които хитовете "Your Song", "Rocket Man", "Candle In the Wind" и "I'm Still Standing".

Концертът приключи с изпълнение на песента "Goodbye to Yellow Brick Road", като този път Елтън Джон носеше широка горна дреха и очила с форма на сърце.