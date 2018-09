Старт на най-бляскавото модно събитие в България - Sofia Fashion Week AW 2018

Започва най-мащабното модно събитие в България - Sofia Fashion Week AW 2018, с организатори хотел „Маринела“ и Code Fashion TV. На 17-ти септември в рамките на пет вечери, в зала EFE ще имате неповторимата възможност да се насладите на колекциите на български и световни марки, на млади дизайнери и гост-дизайнери от чужбина, които ще представят новите си колекции, направени специално за Sofia Fashion Week сезон есен/зима 2018-2019 г. За първи път на сцената ще има представители от Индонезия, Черна Гора и Македония.

Лице на най-популярното и значимо модно събитие у нас този сезон ще е Ивайла Бакалова. Тя подкрепя събитието Sofia Fashion Week още от неговото първо издание през 2015-та година. Като модел с дългогодишен опит и носителка на титлата “Мис България”, Ивайла Бакалова ще дефилира на подиума с още над 30-модела от агенция Визаж. „Изключително съм щастлива, че екипа на Sofia Fashion Week подкрепя българските дизайнери и дава сцена за модата и красотата“, сподели днес Ивайла Бакалова.

Откриването на Sofia Fashion Week AW 2018 по традиция започва винаги с български марки и дизайнери. Специалните си колекции в първата вечер ще представят модните къщи IMANE - която обещава дързост и градски шик, VANITTA – марката представяща синтез между модерното и екстравагантното.

Най-популярният онлайн бранд за дизайнерска мода - 29 DESIRE, INSTINKT - ексклузивното участие на бранд насочен изцяло към бременните жени, мъжката модна линия на PARUSCHEV с интригуващ бутиков дизайн, лимитирани спортни сетове на Biliana Yotovska label, KWIAT - очилата, които придават неповторим стил на всеки тоалет, NIKOLAY BOJILOV и модната къща WOLF WOLLY, която ще допълни палитрата с нова доза елегантност за младите дами и децата, представени от най-красивите жени на Европа.

Втората вечер се организира по идея на сдружение “Маринела”, в подкрепа на младите дизайнери. “Много съм щастлива, че седмото издание на Sofia Fashion Week AW 2018 ще даде възможност на много талантливи млади хора да покажат своите колекции. Те са изключително интересни, креативни и вдъхновяващи и по никакъв начин не отстъпват на това, което виждаме по световните подиуми.”, каза директора на сдружението Ангелина Ангелова.

“Третата вечер е посветена на висшата мода и haute couture колекции, в която смея да твърдя ще се покаже, че в Българи има висша мода и зрителите ще бъдат изключително изненадани.”, сподели организатора на събитието Мария Бонева.

Колекции изцяло ръчна изработка с изключително качество и внимание към детайла ще представят BERNA MODA, носителят на престижната награда за мода “Златната игла” - HRISTO CHUCHEV, BLINK, DESIZO MONNI, BE QUEEN, GOTO DIAMONDS Fahion Show, PRINCESS Fashion Studio, JANA JEKOVA, BANDEROL, ESIL DURAN и DHL & ANTONY LANGOUNTIN.

Четвъртата вечер ще е вечерта на световните марки и гост дизайнери от чужбина и ще започне с неповторимата музикална програма от Националния музикален театър, който отбелязва своя 100-годишен юбилей. На сцената на Sofia Fashion Week AW 2018 индонезийската дизайнерка GHIA ще представи една гореща колекция от Изтока. Македонката Elena Luka, която се отличава с авангарден и артистичен подход към модния дизайн, с разпознаваем дизайн, изкуство и изисканост ще представи за първи път своята есенно-зимна колекция пред българска публика. Участие ще вземат и две дизайнерки от Черна Гора. Ще има мода за деца на Bapa Kids, представител от Норвегия дизайнерката Nina Naustdl, Carducci, ALLURE, Inside Us.

Заключителната гала вечер е посветена на ексклузивните ревюта и прет-а-порте прически, под егидата на Christian of Roma, с изключителната подкрепа на салон Magama, които са поканили и японски коафьори. На 21-ви септември в петък на сцената на Sofia Fashion Week AW 2018 ще оживеят 8 шоупрограми. Спектаклите ще бъдат дирижирани от най-добрите фризьори от България и Япония. Благодарение на Christian Of Roma – водещата компания в индустрията на красотата, ексклузивно ще бъдат представени марките BES, MiAmante, Sexy Hair, L'Anza и Kaddiffe от Magama. Ексклузивните колекции на Stoyan Radichev, Agressor, Paloma Fashion и NL by Nikoleta Lozanova ще закрият седмото издание на Sofia Fashion Week AW 2018. Водещи на модните вечери ще бъдат Боряна Баташова и Теодор Тодоров.

Агенция Визаж, ще участва с най-добрите модели. „ Приготвили сме невероятни хореографии, всяка вечер ще е различна сама по себе си. Знаете, че дисциплината при нас е желязна. Сигурна съм, че моделите ще се представят по най-добрия начин. Ще се работи денонощно, надявам се всички да видите това страхотно шоу”, сподели Жени Калканджиева.

Тази година за първи път на модното събитие ще има изключително много световни марки, както и спонсори в лицето на DHL и на Perwoll. Атрактивният декор е по идея на Event & Decor Diamanti и NV Flowers.

Билети за Sofia Fashion Week AW 2018, може да намерите в мрежата на Ивентим и при консиерж в хотел Маринела.