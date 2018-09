"Форбс": Джей-Зи е най-високоплатеният хип-хоп изпълнител

Рапърът Джей-Зи е най-високоплатеният хип-хоп изпълнител през 2018 г., според сп. "Форбс". Списъкът е публикуван на сайта на изданието.

Миналата година Джей-Зи, чието иистинско име е Шон Картър, е спечелил 78,5 милиона долара, голяма част от които са свързани с излизането на студийния албум "Everything Is Love", записан съвместно със съпругата му Бионсе. Големи доходи му е донесло и турнето "On the Run II".

Второ място в списъка заема оглавявалият го три поредни години рапър Шон Диди Кумс. Той е спечелил 64 милиона долара от реклама на алкохолни напитки. В челната тройка е и Кендрик Ламар, който е спечелил рекордните за себе си 58 милиона долара благодарение на турнето си в САЩ и Великобритания и рекламните си договори с компаниите "Найки" и "Америкън експрес".

В първата десятка са също Дрейк, който е спечелил 47 милиона долара и заема четвърто място, Доктор Дре - на шесто място, с доходи от 35 милиона долара, и Кание Уест на десето място, с доходи от 27,5 милиона долара.

В края на месец юни сп. "Ролинг стоун" публикува списък със 100-те най-добри песни на 21-ви век. Списъкът се оглавява от композицията "Crazy in Love" в съвместното изпълнение на Бионсе и съпруга й Джей-Зи.