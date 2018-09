Ринго Стар изнесе изненадващ концерт в "Рейдио сити мюзик хол" в Ню Йорк

Това е сезонът на "Бийтълс" в Ню Йорк. Седмица след като Пол Маккартни изнесе изненадващ концерт в Нюйоркското метро, Ринго Стар последва примера му, като зарадва феновете с двучасово шоу в "Рейдио сити мюзик хол", предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Ринго бе акомпаниран от групата си "Ол стар бенд", която включва Колин Хей от "Мен ат уърк", Грег Роули от бандата на Сантана, Стив Лукатър от "Тото" и Греъм Гулдман от "Тен Си Си". В рамките на концерта любими на феновете хитове на Стар и "Бийтълс", като "Photograph" и "Yellow Submarine", бяха комбинирани с други песни, като "Land Down Under" на "Мен ат уърк", "Africa" на "Тото" и "Black Magic Woman" на Сантана.

Седемдесет и осем годишният Стар изпълни своята композиция "Anthem", която по собствените му дума е за мир и любов, а шоуто приключи с хита "With a Little Help from My Friends".