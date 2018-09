Шотландската банда "Тексас" за първи път у нас

Шотландската банда “Тексас” идва за първи път у нас и ще направи концерт на 2 октомври в зала 1 на НДК.

Първоначално бе обявено, че събитието ще бъде на 21 юни, но организаторите съобщиха, че ще бъде отложено, и дадоха нова дата.

Промяната се наложи заради проблеми със здравето на вокалистката Шарлийн Спитери. Явно състоянието ѝ е било доста тежко, защото много участия бяха отложени.

Концертът е включен в европейската обиколка на групата, която

представя

последния албум

на музикантите - Jump on Board. Освен новите песни ще звучат и добре познати хитове като Say What You Want, Summer Son и Black Eyed Boy.

Групата е създадена през 1986 година в Глазгоу, а името е заимствано от филма “Париж, Тексас”. Първите години бандата няма кой знае какви успехи. Истинска популярност им носи албумът White on Blonde, който излиза през 1997 година. От него в хитове се превръщат синглите Say What You Want, Halo, Black Eyed Boy и Put Your Arms Around Me.

През 2008 година вокалистката Шарлийн Спитери издава соло албума Melody, а две години по-късно излиза и The Movie Songbook. Появата на самостоятелните тави е следствие на разногласия в бандата, заради които музикантите се разделят.

През 2013 г. групата отново се събира и пуска нови парчета, събрани под името The Conversation, следващият диск е Texas 25. До момента музикантите имат над 40 милиона продадени албума.