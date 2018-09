Дуа Липа и Ед Шийран участват в новия албум на Андреа Бочели

Андреа Бочели привлече за новия си албум Дуа Липа, Ед Шийран, Джош Гробан и сина си Матео, съобщи Контактмюзик, цитиран от БТА.

Италианският певец, който през юни беше обявен за икона на наградите БРИТ за класическа музика, иска с новия си албум "Si" - първият му от 14 години, да се изяви в ново поприще. Затова е работил с най-популярните поп звезди.

"Исках да се върна към времето, когато бях млад и свирех в пиано бар - каза Андреа Бочели. - Очевидно оттогава съм издал много албуми, пял съм много кавъри, изпълнявал съм много други неща".

"В определен момент си казах: "Може би е време да положа усилия и да намеря нови песни. Нещо като да започна наново кариерата си" - добави той.

Дуа Липа пее в "If Only". Ед Шийран е съавтор на "Amo Soltanto Te", като текстът е написан от Тициано Феро. Андреа Бочели пее с 20-годишния си син Матео "Fall On Me" от филма на "Дисни" "Лешникотрошачката и четирите кралства".

Андреа Бочели каза, че макар и гласът на сина му да не прилича на неговия, стилът му е същият.

Албумът "Si" ще излезе в продажба на 26 октомври.