Боб Дилън пуска неиздадени свои стари песни

Американският певец Боб Дилън ще пусне неиздадени свои композиции, които първоначално се предвиждало да бъдат включени в култовия му албум "Blood on the Tracks", но в крайна сметка не намерили място в него, предаде Франс прес.

След като не събрал ласкави отзиви при излизането си през 1975 г., албумът днес е смятан за значим, като по-специално е сред най-добрите 20 диска в историята, според сп. "Ролинг стоун", информира БТА.

Боб Дилън - Нобеловият лауреат за литература за 2016 г., ще издаде на 2 ноември всички направени за въпросния албум записи под формата на бокс-сет с 6 компактдиска, озаглавен "More Blood, More Tracks - The Bootleg Series Vol.14".

Дилън записал всички композиции за албума през 1974 г. в Ню Йорк, но след като го представил пред свои близки, за да потърси мнението им, решил, че трябва да направи някои модификации. Той се върнал в звукозаписно студио в Минесота и презаписал 5 композиции. Много от първоначалните записи са известни на феновете и са високо ценени от колекционери.

"Blood on the Tracks" е смятан за интроспективен албум, записан, когато Дилън се разделял с първата си съпруга Сара.