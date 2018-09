Робърт Редфорд: Повече не искам да говоря за излизане в пенсия

Месец след като обяви края на своята актьорска кариера, Робърт Редфорд промени мнението си каза, че вече не иска да говори за излизане в пенсия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Запитан от журналист на сп. "Варайъти" по въпроса за пенсионирането, по време на премиерата на новия си пълнометражен филм "Старецът и оръжието" ("The Old Man and the Gun"), 82-годишният Редфорд отказа да заяви, че този филм е последният му като актьор. "Няма да отговоря на този въпрос", каза Редфорд и допълни, че иска "запази тайнствеността по темата".

В началото на август в интервю за сп. "Ентертеймънт уикли" Робърт Редфорд заяви ясно: "Човек никога не трябва да казва никога, но стигнах до извода, че актьорството е приключило за мен". "Ще се пенсионирам, защото се занимавам с актьорство, откакто станах на 21 години", допълни той.

Сега обаче Редфорд признава, че е допуснал грешка, като е направил подобно изявление. "Беше грешка. Не трябваше да казвам това". Той допълни, че ако се пенсионира, ще го направи без много шум, защото като го обявява открито, това привличало много внимание.

Режисьорът на филма "Старецът и оръжието" Дейвид Лоуър разкри неотдавна, че по време на снимките, Редфорд действително е споменал, че това му е последният филм като актьор.