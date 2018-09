Показаха невиждани кадри на Джон Ленън в студиото (Видео)

Неизвестни досега кадри на Джон Ленън от звукозаписно студио се появиха на бял свят само дни преди на пазара да излезе събраната колекция на "Бийтълс", предава Bulgaria On Air.

Видеото е от далечната 1971 година и е от записа на песента "How Do You Sleep” с режисьор Пол Маккартни.

Ленън издава втория си солов албум през септември 1971, само две години, след като членовете на ливърпулската четворка се разделят и поемат всеки по свой собствен път.