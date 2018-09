Фил Колинс пуска 4 ретроспективни диска

С ретроспективния си бокс-сет "Plays Well With Others", включващ 4 диска, Фил Колинс се отдръпва от ролята си на певец и фокусира вниманието върху съвместната си работа с широк кръг музиканти, предаде ДПА.

През 1969 г. не е очевидно, че той ще стигне до върховете на славата. По онова време Фил е 18-годишен младеж с дълга коса, който свири на барабани. Той обаче е сред изпълнителите на песента "Guide Me, Orion" като член на бандата "Флейминг ют", предава БТА.

Сега, почти половин век по-късно, тази мелодична поп-рок песен е първата в "Plays Well With Others" - музикална компилация от звукозаписни сесии и сътрудничества. Включващият 4 диска бокс-сет не е от типа албуми "най-доброто от", които често излизат преди Коледа. Този бокс-сет е най-вече за барабаниста и продуцент Колинс - по-малко са песните, представящи го като певец. Сред тях са "Stormy Weather" с Куинси Джоунс и пиано версия на мегахита му "In the Air Tonight".

По думите на 67-годишния Колинс, списъкът със знаменитости, с които е работил през годините, е дълъг. Сред тях са Пол Маккартни, Дейвид Кросби, Чака Кан, "Тиърс фор фиърс", както и джаз китаристът Ал Ди Меола, продуцентът Брайън Ино, бившият вокалист на "Лед цепелин" Робърт Плант.

Планирано е "Plays Well With Others" да излезе на 28 септември.