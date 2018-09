Лондонската полиция одобрява татуировките, за да набира служители

Фил Колинс пуска 4 ретроспективни диска С ретроспективния си бокс-сет "Plays Well With Others", включващ 4 диска, Фил Колинс се отдръпва от ролята си на певец и фокусира вниманието върху съвместната си работа с широк кръг музиканти,