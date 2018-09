Платинено русата Шер продължава да привлича нови фенове

След като бе последователно хипи знаменитост, звезда на диско музиката и икона на поп музиката, Шер сякаш не остарява и продължава да привлича нови фенове едно поколение след друго, предаде Франс прес, цитирана от БТА. В петък излиза новият й албум "Dancing Queen", включващ ремикси на песни на АББА.

По този повод певицата с платинено руса прическа даде интервю за журналисти в хотел в Западен Холивуд.

Шер има зад гърба си над 50-годишна кариера, белязана от спечелване на "Оскар" за най-добра актриса за "Лунатици" през 1987 г., три награди "Златен глобус", една награда "Еми" и една "Грами". Неин диск е бил начело по продажби всяко десетилетие. Като се вземат предвид успехът на новия филм "Mamma Mia! Отново заедно" с нейното участие и подготвяният бродуейски мюзикъл, посветен на живота й, 72-годишната певица и актриса изглежда не възнамерява скоро да се оттегли от светлината на прожекторите.

"Човек би казал, че имам куп нови млади фенове - довери тя. - Това е страхотно. Честно казано, не го очаквах."

Шер, която е с арменски произход по бащина линия и на индианка чероки по майчина линия, е родена в Южна Калифорния. Истинското й име е Шерилин Саркисян. Открита е случайно в Лос Анджелис от продуцента Фил Спектър. Тя привлича вниманието заедно с бившия си съпруг Сони Боно през 1965 г., когато излиза хитът им "I Got You Babe". Това вероятно си остава най-популярната й песен до ден днешен.

Дуото Сони и Шер се разпада, но певицата продължава да жъне успехи с по-стари хитове като "If I Could Turn Back Time" или излязлата през 1998 г. песен "Believe".

Шер освен това се е снимала в над 10 филма, сред които "Силкуд" (1983), "Маската" (1985), "Лунатици" и "Mamma Mia! Отново заедно", в който партнира на Мерил Стрийп.