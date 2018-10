Дават на търг текстове на песни на Елтън Джон

Текстовете на някои от най-големите хитове на Елтън Джон - "Rocket Man", "I'm Still Standing" и версията на "Candle in the Wind" за погребението на принцеса Даяна, ще бъдат изложени на търг, тъй като дългогодишният сътрудник и компаньон на британския музикант решил да почисти архивите си, предаде Ройтерс.

Бърни Топин, който стои зад повече от 40 хитови песни на Елтън Джон, продава колекцията си от оригинални текстове, както и придружени с цветни илюстрации версии на някои композиции, като "Bennie and the Jets" и "Yellow Brick Road", оповести тръжната къща "Джулиънс окшънс", предава БТА.

За написания отново на пишеща машина и с анотации текст на песента "Candle in the Wind", която Елтън Джон изпълни на погребението на принцеса Даяна в Лондон през 1997 г., се очаква да бъдат платени между 10 000 и 15 000 долара на търга в "Хард рок кафе" в Ню Йорк на 9 ноември.

Първоначалната версия на песента е написана през 1973 г. като ода за Мерилин Монро. Новата й версия от 1997 г. обаче става вторият най-продаван сингъл на всички времена.

Топин предлага за продажба също програмка за погребението на Даяна заедно с написани на ръка и илюстрирани текстове на песни, сред които "Daniel" и "Don't Let the Sun Go Down On Me". Той заяви, че искал да сподели творчеството си с други хора.

Част от приходите от търга ще бъдат предоставени на фондацията на Елтън Джон за борба срещу СПИН.