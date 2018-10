Певецът Джон Леджънд ще пусне коледен албум

Джон Леджънд разкри, че работи над първия си празничен албум, озаглавен "A Legendary Christmas", съобщи Контактмюзик.

Тридесет и девет годишният певец заяви, че тази година най-после ще се сбъдне мечтата му да пусне празничен албум. Той ще включва 8 класически коледни песни и 6 нови композиции, предава БТА.

Джон Леджънд оповести също, че ще тръгне на турне, за да популяризира албума. Музикантът качи в интернет рекламно видео за албума. То е с участието на съпругата му Криси Тийгън и двете им деца, двегодишната Луна и четиримесечния Майлс. "В Лос Анджелис сега е слънчево, но непрестанно мисля за Коледа - довери певецът. - Най-после записах коледен албум "A Legendary Christmas", макар че това бе отдавнашна моя цел. Освен това скоро ще тръгна на турне."

Турнето "A Legendary Christmas tour" ще започне с концерт на 15 ноември и ще продължи до края на годината. Изпълнителят на хита "All of Me" наскоро разкри, че през лятото записвал празнични песни и че намирал това за сюрреалистично, защото докато в тях се говорело за сняг, температурите навън били изключително високи.