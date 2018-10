Елтън Джон с прощален концерт в Европа следващата година

Елтън Джон ще изнесе концерти следващата година в рамките на прощалното си световно турне, започнало през септември в САЩ, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Четири от концертите на 71-годишния певец са във Франция - в Лил на 18 юни, в Париж на 20 юни, в Бордо на 22 юни и в Ним на 23 юни, оповестиха промоутърите.

По време на прощалното си турне Елтън Джон ще изнесе над 300 концерта за три години. Европейската част от турнето му ще започне с концерт във Виена на 1 май и ще приключи в Лука, Италия, на 7 юли. Той ще зарадва европейските си фенове също с концерти в Антверпен на 23 май и Монтрьо на 29 и 30 юни.

Елтън Джон е сред певците с най-големи продажби на всички времена - от албумите му дисковете му са продадени над 300 милиона копия. През 50-годишната си кариера е записал редица хитове, сред които "Benny and the Jets", "Crocodile Rock" и "Candle in the Wind".