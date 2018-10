Накъде през уикенда: Деца играят Том Сойер и Хъкълбери Фин в Сатиричния театър

Бременските музиканти и таласъмът Торбалан са в Младежкия театър, за възрастните - препоръчваме "Мамма миа" в Операта или премиерната "Дивата патица" в Народния театър

В "Музейко"

Събота

Направи си сам сандвичи за пътешествие! - готварско ателие! Заповядайте да се позабавляваме като си направим традиционната храна на малкия изследовател - чудно вкусен сандвич! Ще разпалим фантазията с интересни варианти по авторската рецепта на лорд Сандвич!, канят организаторите.

Възраст: Подходящо за деца над 6 години.

Капацитет: 10 работни места

Кога?

12 - 12,30 часа

13,30 - 14 часа

15,30 - 16 часа

Билетът за кулинарната работилница е 2 лв.

За възрастни

Събота

Открити уроци по суинг

Специално Best of swing пре-парти ще подгрее всички почитатели на суинга тази събота от 19 часа в зала 42 в НДК. Събитието предхожда големия концерт Best of swingна Swing Dance Orchestra, с който ще бъде дадено началото на 32-рото издание на Новогодишния музикален фестивал - НМФ. В партито на 13 октомври ще се включи и формацията Swing Society, които ще проведат открит урок по суинг танци. С много музика, настроение и подбрани изпълнения на Swing Dance Orchestra, посетителите ще бъдат отведени на ретро пътуване към времето в Америка от 30-те години на миналия век.

Повече за премиерата на "Дивата патица"

Една от най-прочутите пиеси на норвежкия драматург Хенрик Ибсен – „ДИВАТА ПАТИЦА”, е първата премиера на Камерна сцена през новия сезон в Народния театър. Следващите дати са 30 октомври, 6, 13 и 17 ноември.

С постановката на пиесата, която е типичен представител на модерната драма, се заема режисьорът Крис Шарков, който събира изключителен актьорски каст на сцената: Ана Пападопулу, Валентин Ганев, Иван Бърнев, Илиана Коджабашева, Елена Телбис, Сава Драгунчев, Цветан Алексиев и Васил Илиев.

„Дивата патица” е написана 11 години преди „Чайка”. Тогава Ибсен не е чел нито Чехов, нито Фройд, но по-късно и Чехов, и Фройд са чели Ибсен. Тази пиеса прилича на ненаписан роман. Проследява две семейства в три последователни поколения, и в тази история откриваме познатата още от античността констелация, в която децата наследяват греховете на родителите си.

„Дивата патица” е и предчувствие за епохата на самонаблюдение, в която живеем и в която да снимаш замества това да живееш. В пиесата голяма част от героите се занимават с фотография, а това е рядък пример в световната драматургия.

