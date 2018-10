Лейди Гага и Брадли Купър оглавиха британската класация за албуми (Видео)

Саундтракът към филма "Роди се звезда" стана четвъртият албум на Лейди Гага, оглавил британската класация, съобщи Прес асосиейшън.

Албумът "A Star is Born" с участието на Брадли Купър успя да измести другия дебют за седмицата "Trench" на дуета "Туенти уан пайлътс", от който бяха продадени 2000 единици по-малко, предава БТА.

Лейди Гага досега е оглавявала британската класация с албумите "The Fame" през 2008 г., "Born This Way" през 2011 г. и "Artpop" през 2013 г.

Водачът в класацията от миналата седмица - "Blood Red Roses" на Род Стюарт слезе на трето място. На четвърто е саундракът към саундтракът към филма "Най-великият шоумен". "Kamikaze" на Еминем зае петото място.