“Айрън Мейдън” преиздават всичките си 16 албума

Легендарната метъл банда “Айрън Мейдън” преиздава всичките си 16 албума, излизали през дългогодишната ѝ история.

Групата е създадена през 1975 г., а първата тава, носеща името на групата, излиза през 1980 г. Тя заедно със следващите три албума ще бъде пусната на 16 ноември. В рамките на следващите девет месеца ще се появят и останалите заглавия, като по същия начин ще се издават по четири наведнъж. Всички песни са ремастерирани и звукът е значително по-добър.

“Искахме да подобрим тези албуми от толкова дълго време и бяхме доволни от от ремастерите, които направихме през 2015 г. Записите ни никога не са звучали по-добре и сега, с новия звук, решихме да ги качим и на дискове”, казва Ед Харис, басист и основател на британската банда.

За колекционерите един от записите от всяка група преиздания ще бъде пуснат в специално изработена кутия. В нея освен диск ще има и малка скулптура на талисмана на “Айрън Мейдън” - Еди, както и специална нашивка. От първата серия такъв ще бъде албумът The Number Of The Beast.