Лондон обявява носителя на литературния приз "Ман Букър"

В Лондон ще се състои церемонията по обявяването на носителя на наградата "Ман Букър", като за престижния литературен приз се състезават писатели от Великобритания, САЩ и Канада, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Дългият списък на финалистите за наградата бе обявен на 24 юли 2018 г. и включваше 13 автори - шестима британци, трима американци и по двама от Канада и Ирландия. В списъка фигурираха четири дебютни романа. В него за първи път бе включен графичен роман, озаглавен "Сабрина".

Краткият списък, обявен на 20 септември 2018 г., включва трима писатели от Великобритания, двама от САЩ и един от Канада. В него са два първи романа - ромънът в стихове на британския поет Робин Робъртсън "The Long Take" и "Everything Under" на британката Дейзи Джонсън. Дейзи Джонсън, която е на 27 години, е най-младият финалист в историята на наградите "Букър". Американските финалисти са Рейчъл Къшнър с "The Mars Room" и Ричард Пауърс с "The Overstory". Канадката Еси Едугян с "Washington Black" и северноирландката Ана Бърнс с "Milkman" също са сред финалистите.

Наградата "Букър" е учредена през 1969 г. През 2002 г. неин спонсор става финансовият конгломерат "Ман груп", който я преименува на "Ман Букър". До 2014 г. за отличието могат да претендират само автори от Великобритания, Ирландия и Общността на нациите. От 2014 г. за приза могат да се борят всички автори, пишещи на английски език, независимо от националността им. Романите, претендиращи за наградата "Ман Букър", обаче трябва задължително да са публикувани във Великобритания. Победителят получава парична премия на стойност 50 000 британски лири.