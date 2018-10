Code Fashion Awards обявиха номинациите си

От 23.10 стартира онлайн гласуването в 20-те категории на първите модни награди на Code Fashion TV

Редакторският екип на Code Fashion TV следи неуморно в продължение на цяла година модните проекти в България. На база проучването, отразяването и медииния отзвук на модни събития, ревюта, фотографски и музикални проекти, попаднали в полезрението на модната телевизия на България Code Fashion TV са изготвени номинации в следните 20 категории:

1. Mодна корица на годината

Amica

EVA

Grazia

MODA

Жената днес

2. Моден фотограф

Костадин Кръстев – Коко

Диляна Флорентин

Ивомир Пешев

Васил Германов

Алекс Манчев

3. Модна Агенция

Ivet Fashion

VISAGES

Inter Model’s

VIP Group Fashion

ALIA Models

4. Модел на годината Жена

Вероника Стефанова

Деси Савова

Елисавета Стоянова

Габи Йосифова

Грациела Ковачева

5. Модел на годината Мъж

Ивел Йорданов

Петър Стойчев

Георги Николов

Добри Добрев

Нико Георгиев

6. Моден коафьор

Ивайло Колев

Момчил Спасов

Борислав Сапунджиев

Васил Атанасов

Венелин Кондаков

7. Моден гримьор

Цецо Андреев

Велислава Иванова

Георги Русев

Светлана Арсова

Никола Иванов

8. Стилист

Добромир Киряков

Августина Маркова – Тути

Стоян Апостолов Стоянски

Сандра Клинчева

Ива Атанасова

9. Моден influencer

Николета Лозанова

Алекс Богданска

Петя Стоянова – Penelope

Велина Узунова

Биляна Лазарова

10. Моден блогър на годината

Atidora

Калина Николова – F-gal

Ипси – Kitty from the City

Ирина Денева – When You Wonder What To Wear

Полина Билоконна – Polina Sofia

11. Моден сайт на годината

Fashion Inside

Miss Bloom

Lady Zone

Fashion Sense

Dama.bg

12. Модно събитие на годината

Sofia Fashion Week

Златна игла

Balkan Fashion Week

Business & Fashion Awards

Fashion Idol

13. Trendsetter на годината Жена

Петя Djofra

Илиана Алипиева

Кристиана Илиева

Галена

Гери-Никол

14. Trendsetter на годината Мъж

Любен Дилов-син

Добромир Киряков

Евгени Минчев

Явор Янакиев 100 Kila

Панче Димитриев

15. Най-добър спортен бранд

Biliana Yotovska Label

Flair

Code Fit

Zerofit

BEA Sportswear

16. Най-добър бранд в категория Алтернативна мода/Авангардна мода

Ирина Червенкова – i. Chervenkova

Dossio Dossev

Di Diplus

Maria Queen Maria

Knapp

17. Най-добър дизайнер в Категория Ready-to-wear

Djofra

IMANE

Vanitta Fashion

29DESIRES

MEGZ

18. Най-добър мъжки моден бранд

Andrews

Desizo Monni

Aggressor

Paruchev

Maniac

19. Най-добър дизайнер в категория висша мода

Evgeniya Borisova - Haute Couture

Princess Fashion Studio

Blink by Radi Lazarova

Esil Duran

Paloma Fashion

20. Най-добър дизайнер в категория булченска мода

BERNA MODA

Hristo Chuchev

Stoyan Radichev

Sofia Borisova

Be Queen Fashion House

На официалния сайт на събитието www.codefashionawards.bg можете да се запознаете с критериите за номинация във всяка от категориите:

http://www.codefashionawards.bg/?page_id=76

При кого ще отиде статуетката? Всичко зависи от вас! Победата е в ръцете на зрителите на Code Fashion TV, почитателите и последователите на номинираните в основните категории.

В Категория ГЛАСУВАНЕ в официалния сайт на събитието www.codefashionawards.bg са публикувани в топ 5 онлайн формата за гласуване. Всеки потребител може да гласува свободно за всички или само за избрани категории от един IP адрес. След изпращане софтуерът блокира IP адреса на гласувалия и следи за опити за повторно гласуване. При опит за манипулация на вота през proxy сайтове, подадените гласове от подобни референти се анулират автоматично. Допълнително се следи за гласуване от динамични IP адреси от една и съща мрежа на един и същи доставчик. При установяване на злоупотреба получените гласове се анулират автоматично.

Във официалната facebook страница на Code Fashion Awards можете да гласувате с like или reaction под снимката на вашия фаворит. Победителят ще бъде определен на база сумарния резултат от двете гласувания – на сайта и facebook страницата.

Пожелаваме успех на всички номинирани и очакваме с нетърпение гала церемонията по връчване на първите модни награди на Code Fashion TV, на 29.11.2018 година, в зала Sofia Grand х-л Маринела.

За първи път зала Sofia Grand ще бъде домакин на подобно модно събитие, а за впечатляващата украса ще се погрижат професионалистите от Events Decor Diamanti. Събитието е достъпно само и единствено с покани, а дрескодът е строго определен – Black and Diamonds. Статуетките, с които ще се приберат победителите, са изготвени специално за събитието в Турция по собствен дизайн. Режисьор на Code Fashion Awards е Силвестър Лолов, а хореографията е поверена на Мария Луканова – дългогодишен хореограф в националната опера.

Официални водещи на събитието ще бъдат звездните водещи на FaceControl Елица Стойчева и Златина Иванова.

Следете всички актуални новини:

http://www.codefashionawards.bg/

https://www.facebook.com/Code-Fashion-Awards-117572201617979/

https://www.instagram.com/codefashionawards/