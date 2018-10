Барабанистът на "Пинк Флойд" Ник Мейсън тръгва на турне догодина

Барабанистът на "Пинк Флойд" Ник Мейсън планира турне в Северна Америка следващата година, за да изпълни някои от хитовете на бандата, но сред тях няма да са "Comfortably Numb" и "Another Brick in the Wall", предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Мейсън ще изследва архива на "Пинк Флойд", за да предложи песни, които отдавна или никога не са били изпълнени на живо в Америка. Новата банда на Мейсън "Сосърфул ъв сикретс" възнамерява да зарадва феновете с изпълнение на песни, предхождащи албума "Dark Side of the Moon".

"Наистина искам да открия нещо различно и донякъде странно - каза Мейсън. - Смятам, че ще е интересно да преоткрия вижданията, което стоят зад тези песни."

Бандата "Сосърфул ъв сикретс", която включва китариста на "Спандау балей" Гари Кемп, участвалия дълго време в турнетата на "Пинк Флойд" басист Гай Прат, китариста Лий Харис и изпълнителя на клавишни Дом Бикън, бе сформирана миналата година във Великобритания, след като въпросните музиканти подтикнали Мейсън да се заеме отново със създаване на музика. Новата група е кръстена на излезлия през юни 1968 г. едноименен албум на "Пинк Флойд". Сред песните, които "Сосърфул ъв сикретс" изпълнява на живо, са "See Emily Play", "Arnold Layne", "The Nile Song" и "Obscured by Clouds".

Турнето ще включва 25 концерта, първият от които ще е на 12 март 2019 г. във Ванкувър. То ще отведе също бандата в щатите Вашингтон, Калифорния, Аризона, Колорадо, Тексас, Флорида, Джорджия, Минесота, Илинойс, Мичиган, Индиана, Уисконсин, Мисури, Кънектикът, Масачузетс, Ню Йорк и в столицата Вашингтон.

Ник Мейсън е единственият член на легендарната група "Пинк Флойд", който е участвал в записите на всички нейни студийни албуми.