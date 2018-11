Четвъртият концерт на Енрике Иглесиас у нас - най-мащабният досега

Шоуто на звездата е на 6 ноември в зала “Арена Армеец”

Енрике Иглесиас ще пее за четвърти път пред българската публика. Концертът на испанската звезда е на 6 ноември в зала “Арена Армеец”.

За първи път той гостува у нас през 2010 г. През 2015 г. включва страната ни в световното си турне SEXandLOVE и повтаря концерта през 2016 г.

Сега ще дойде с шоуто си All The Hits Live, което включва най-големите му хитове. Сред тях са и последните, които излязоха след предишните му концерти у нас - Duele El Corazon, Subeme La Radio, El Bano и Move To Miami. Новата продукция е доста по-мащабна от тези, които е представял досега на българска сцена. Ще бъде инсталирана огромна 500 квадратни метра LED стена, светлинни и пироефекти ще внесат допълнителен колорит по време на изпълненията му.

Енрике Иглесиас ще пристигне ден по-рано - на 5 ноември, и ще отлети от София на 7-и. С него обаче няма да пътуват половинката му Ана Курникова и близнаците им, които се родиха преди по-малко от година.

При предишните идвания певецът останал много впечатлен от българската кухня

и се влюбил в

баницата със сирене

Затова сега изрично е поискал в менюто му да бъдат включени наши традиционни ястия. Засега не е ясно дали ще му остане време да се разходи из улиците на столицата ни, защото ще има репетиции, преди да се качи на сцената.

По време на своите участия испанецът много държи на личния контакт с публиката. Непрекъснато комуникира с феновете си и задължително качва при себе си поне един от тях. Това ще се случи и на 6 ноември в зала “Арена Армеец”. Този път той има изискване към най-запалените си почитатели, които искат лично да се запознаят с него. Те трябва да изработят красиви и оригинални плакати, които да са вдигнати нависоко, така че да успеят да привлекат вниманието на певеца. Авторът на най-интересното творение ще бъде поканен да се качи на сцената при испанската звезда.