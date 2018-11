Деймиън Дарлингтън: Идваме с много песни от албума Dark Side of The Moon, излязъл преди 45 г.

Шоуто в Пловдив ще бъде различно, променихме много неща от последния път, когато свирихме в България, казва музикалният директор на спектакъла “Брит Флойд”

Най-големият спектакъл, посветен на “Пинк Флойд”, - “Брит Флойд” гостува отново у нас. Музиката на легендарната група, изпълнявана от млади музиканти, ще звучи този път в Пловдив, предишното гостуване бе в София. Концертът, организиран от “София Мюзик Ентърпрайсис”, ще е на 18 ноември в многофункционална спортна зала “Колодрума”.

- През 2015 г. бяхте с шоуто си в София, сега ви очакваме в Пловдив. Има ли нещо различно, което публиката ще види на сцената?

- Навършват се 45 години от излизането на албума Dark Side of The Moon, затова шоуто ни ще бъде фокусирано върху песни от него. Разбира се, ще изпълним и много парчета от други албуми на “Пинк Флойд”. Феновете ще видят едно по-различно отпреди три години шоу, защото и видеото, и звукът, и светлинните ефекти са подобрени, няма да разочароваме никого. Ние сме на турне всяка година и се стараем да променяме шоуто така, че всеки път да е различно преживяване за публиката.

- Когато подготвяхте шоуто си, като фен на “Пинк Флойд” ли подхождахте повече, или като изпълнител?

- Няма как да гледам само от едната страна. Фен съм на групата от 14-годишен, гледал съм техни концерти и подхождам към шоуто ни и като голям почитател. От друга страна, имам 25 години опит като изпълнител на музиката на “Пинк Флойд” и се надявам, че съчетанието между фен и музикант дава добър резултат. И двете перспективи са важни.

- На какъв принцип подреждате сет листа за представлението?

- Има песни, които няма как да пропуснеш, като Wish you were here например, хората искат да ги чуят задължително. Иначе всяка година правим малки промени, за да можем да изсвирим и парчета, които отдавна не сме представяли, да има разнообразие.

- По колко шоута годишно правите?

- Понякога стигат до 140. След толкова много години на сцената все още не съм се уморил и искам да подобрявам представлението, да влагам все нови и нови неща, за да изненадвам публиката. Да свириш по цял свят на невероятни места, е страхотно и това ме държи вдъхновен през цялото време.

- В кои части на света ви посрещат по-различно, по-топло?

- Публиката в Източна Европа може да се каже, че е различна, благодарна за това, което правим за нея, винаги екзалтирана. В САЩ са по-голяма част от представленията ни и там също се чувстваме много добре приети. По целия свят музиката на “Пинк Флойд” е обичана и това ни дава шанс да свирим пред прекрасна публика навсякъде.

- Ще имате ли време да разгледате Пловдив?

- За съжаление, нямаме възможност. Вероятно ще препускаме през града за няколко часа и ще опитаме да видим колкото се може повече от него, но реално свободно време да се насладим на красивия Пловдив няма да ни остане.

- Кои са предизвикателствата в това да пресъздаваш музиката на “Пинк Флойд” пред целия свят?

- В тази музика не става въпрос колко бързо свириш на китара например, а как усещаш музиката. Най-голямото предизвикателство пред нас е да я пресъздадем по правилния начин, така че да запазим емоцията, красотата ѝ. Да свържеш музиката на “Пинк Флойд” с визуалните ефекти също е предизвикателство. Шоуто е съставено от много елементи и от нас зависи дали ще предизвикаме положителна емоция в публиката, или не, зависи как ще съчетаем всичките тези елементи.

- Имате ли любима песен на “Пинк Флойд”?

- The Wall е любимият ми албум, а Comfortably Numb е парчето, което най-много харесвам от него.

- Създавате ли и собствена музика, имате ли време за това?

- Аз съм китарист и голямата ми любов си остава акустичната китара. Не ми остава много време обаче. Когато не съм на турне, което рядко се случва, гледам да прекарвам повече време със семейството и и с любимите си хора.