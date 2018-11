Chef Силвена Роу става жури в петото издание на MasterChef България

Една от най-добрите жени-готвачи в света ще дебютира в най-гледаното кулинарно шоу следващата пролет по bTV

Една от жените Chef-готвачи с най-голямо международно признание, готвач на знаменитости, собственик на ресторант и кулинарен консултант - българката Силвена Роу - е новият член на журито на MasterChef България по bTV. Тя ще се присъедини към екипа на Chef Андре Токев и Chef Петър Михалчев в петия сезон на най-гледаното кулинарно шоу, което ще стартира в ефир през пролетта на 2019 г. Лео Бианки остава в семейството на bTV, като съвсем скоро ще започне своя авторска седмична рубрика в най-гледаното сутрешно токшоу „Преди обед“.

Присъединяването на Силвена Роу към екипа на журито на MasterChef България е голяма стъпка в развитието на най-популярния кулинарен формат у нас след четири успешни издания по bTV.

„Една от най-важните причини за традиционния успех на MasterChef България е, че форматът се развива с всеки следващ сезон. Дойде време да привлечем към журито и утвърдена жена Chef-готвач и сме щастливи, че това е именно международно признатата Силвена Роу. Високо ценим приноса на Лео Бианки за успеха на четвъртия сезон на MasterChef, затова нашата работа с него ще продължи чрез седмичната му рубрика в „Преди обед“, коментира Ангелина Белчева, мениджър локални продукции и изпълнителен продуцент на MasterChef България.

„MasterChef винаги ще бъде като семейство за мен и съм сигурен, че то ще стане още по-пъстро с участието на прекрасната Силвена Роу. За мен обаче е време да покажа моята гледна точка към добрата храна и „вкусния“ живот, затова съм щастлив да направя следващата крачка – с моя авторска рубрика. Тя ще надгради готварските формати, ще позволи на зрителите да погледнат на кулинарията от различни ъгли, а на мен – да я представя през погледа на приятели от различни професии и националности. Това ще ми даде възможност и да отделям повече време за семейството и ресторантите ми“, коментира Лео Бианки.

Силвена Роу се нарежда сред топ готвачите във Великобритания, където успешно открива високо оценения от критици ресторант Quince в The Mayfair Hotel's. Тя е автор на шест от най-продаваните кулинарни книги. Популярна е сред широката публика в Европа и с участието си в множество кулинарни предавания, като Saturday Kitchen и Keep Cooking and Carry On по BBC, Time Machine Chefs по ABC, This Morning по ITV, Good Food Live и My Kitchen по UKTV Food. Феноменът Силвена Роу, готвач, телевизионна личност и писател, е съчетание на много и различни компоненти. Родена е в България, а романтичният и бохемски подход към живота и кулинарията на баща й посяват семената, които оформят нейната личност. Едно нейно пътуване до източно-средиземноморските й корени, за да проучи гастрономията на Османската империя, е нейното вдъхновение да напише бестселъра си Purple Citrus and Sweet Perfume. През своята кариера Силвена Роу е готвила множество изтънчени вечери за известни личности в Лондон – от кралски особи до рок звезди, а вдъхновяващият й готварски стил я превръща и в кулинарен консултант във филма на Дейвид Кронсбърг „Източни обещания“, който излиза през 2007 година.

Подходът на Chef Силвена Роу, базиран на принципите на съвременната източно-средиземноморска кухня, е смел, ароматен, чувствен и най-важното – много вкусен. В момента тя управлява ресторант Omnia by Silvena в Дубай и разпределя времето си между Обединените арабски емирства, София, Ню Йорк и Лондон. Носител е на престижните награди Glenfiddich Food and Drink Award-Лондон от 2007 г., Gourmand Award – Париж от 2011 г., Commitment to Healthy Eating, Time Out Dubai Restaurant Awards - Дубай от 2017 г.

„С четирите си издания MasterChef осезаемо разви кулинарната култура в България и аз съм горд, че продължаваме да предлагаме на зрителите качествено, позитивно и градивно съдържание. Вярвам, че присъединяването на Силвена към шоуто ще допринесе за още по-голямото разнообразие на техники и продукти. Тя ще донесе със себе си и последните тенденции от два континента, които ще добавят още много ползи за участниците и публиката“, коментира Chef Андре Токев.

Повече от 650 кандидати за спечелване на престижната титла MasterChef и наградата от 100 000 лева от bTV се явиха на предварителните кастинги за сезон 5.