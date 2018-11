Стив Мак и Ед Шийран написали заедно 20 песни за 5 дни

Британският композитор и продуцент Стив Мак разкри, че той и Ед Шийран пишат заедно песни без прекъсване, защото след като е започнал творческият процес, е трудно да бъде преустановен, съобщи Контактмюзик. "Ед е като машина", увери той.

Двамата записали заедно 20 песни за 5 дни в рамките на интензивна звукозаписна сесия, предава БТА.

Четиридесет и шест годишният Мак е съавтор на отличения с "Грами" хит "Shape of You" на Шийран.

"Преди около два месеца композирахме непрестанно - поясни Стив Мак. - Влязохме в звукозаписно студио за 5 дни и написахме 20 песни. Беше невероятно. Когато става дума за композиране на музика, Ед действително напомня машина."

Стив Мак е работил също с "Уестлайф", Лиъм Пейн, Рита Ора и Пинк над хита й "What About Us".

"Разполагаме с 20 песни, като някои от тях вероятно ще бъдат използвани от Шийран в бъдеще, докато други може би ще бъдат предложени на други изпълнители - каза композиторът и продуцент. - Взаимоотношенията ми обикновено са със звукозапнисните компании - предлагате им песни, сред които да направят своя избор, за който по-късно ви осведомяват."