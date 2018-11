Вижте тоалетите на наградите на MTV за европейска музика (Снимки)

Кубинско-американската певица Камила Кабело е големият победител на церемонията за Европейските музикални награди на MTV, след като спечели призовете за най-добра песен, най-добър изпълнител, най-добро видео и най-добър американски изпълнител, съобщиха световните информационни агенции, цитирани от БТА.

"Тази година е най-добрата в живота ми", заяви 21-годишната Кабело, която през август спечели две от най-престижните видео музикални награди на MTV - за изпълнител на годината и видео на годината. 2018 г. действително е много успешна за нея - освен наградите, хитът й "Havana" с участието на Йънг Тъг достигна челото в класацията по продажби в САЩ в края на януари, а аудио версия на песента е слушана 1,3 милиарда пъти в Ютюб.

През 2017 г. Кабело, която е бивш член на групата "Фифт хармъни", спечели приза за най-добър поп изпълнител на церемонията за Европейските музикални награди на MTV.

Тази година тя имаше 6 номинации и бе големият фаворит на церемонията в Билбао, която бе открита с нейното изпълнение на "Havana". Водеща бе Хейли Стайнфелд.

Освен Кабело, американската певица Ариана Гранде, тексаският рапър Пост Малоун, канадският рапър Дрейк и британската певица Дуа Липа бяха номинирани за отличието за най-добър изпълнител. Кабело бе в надпревара с Ариана Гранде ("No Tears Left to Cry", Пост Малоун ("Rockstar"), Дрейк ("God's Plan") и Биби Рекса ("Meant to Be") за наградата за най-добра песен. Ариана Гранде и Пост Малоун имаха по 5 номинации, а Дрейк и Дуа Липа - по 4.

Две награди - за най-добър хип-хоп изпълнител и най-добър външен вид, грабна рапърката Ники Минаж. Дуа Липа бе обявена за най-добър поп изпълнител, американската банда "Паник! ат дъ диско" - за най-добър изпълнител на алтернативен рок, а диджеят Маршмело - за най-добър изпълнител на електронна музика.

Канадският певец Шон Мендес, който миналата година спечели три от Европейските музикални награди на MTV, сега бе обявен за най-добър изпълнител на живо.

Американската певица Джанет Джексън, която има зад гърба си над 30-годишна кариера, получи наградата "Глобална икона". Сред предишните й носители са Ю Ту, "Куин", Уитни Хюстън и Еминем. В благодарственото си слово сестрата на Майкъл Джексън заяви, че говори от името на жените, които са били накарани да замлъкнат. "Дойдох тук с надеждата, че се ражда един нов свят - каза тя. - Жени, гласът ви ще бъде чут!"

Европейските музикални награди на MTV са учредени през 1994 г., докато видео музикалните награди на MTV се връчват от 1984 г.